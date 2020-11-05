Бесплатную вакцинацию от сезонного гриппа можно пройти в своей поликлинике – Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ослабление иммунитета при наступлении холодов в осенне-зимний период - естественный процесс.

Об этом сказала завотделом общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Назифа Мурсалова, сообщает в четверг Trend

По ее словам, для того, чтобы предотвратить падение иммунитета необходимо включать в рацион много овощей и фруктов, часто бывать на свежем воздухе, несколько раз проветривать закрытые помещения: «Чтобы защититься от различных респираторных заболеваний следует пользоваться медицинскими масками, избегать массовых мероприятий, соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, пользоваться спиртосодержащими дезинфицирующими средствами».

Мурсалова отметила, что в стране проводится вакцинация против ряда инфекционных респираторных болезней, среди которых вакцина против сезонного гриппа: «Даже люди с сильной иммунной системой хотя бы один раз в год болеют гриппом. Поэтому с 12 октября среди определенных групп населения стартовала кампания по вакцинации против сезонного гриппа».

Завотделом добавила, что в рамках кампании вакцинацию проходят медработники, беременные, дети старше 6 лет и взрослые с хроническими заболеваниями дыхательных путей.

По ее словам, каждый, кто хочет пройти вакцинацию, может обратиться в поликлинику по месту жительства: «Отмечу, что вакцинация против сезонного гриппа в государственных медучреждениях бесплатная».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)