Федерация гимнастики Азербайджана впервые проведет вебинар по дисциплине "Гимнастика для всех"

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) с 9 по 11 декабря 2020 года на бесплатной основе организует вебинар информационного характера по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", сообщает Trend со ссылкой на сайт AGF.

Участникам вебинара будет представлена общая информация о дисциплине "Гимнастика для всех", и состоится обсуждение о возможностях ее развития в стране.

Вебинар проведут главный тренер дисциплины "Гимнастика для всех" Мариана Василева и тренер Руслан Эйвазов.

В вебинаре могут принять участие желающие стать тренерами в данном виде гимнастики. Возрастные ограничения для участников – 15 лет.

Дополнительную информацию о программе вебинара и форме заявки можно получить по телефону:+99412 493 3011

Вебинар будет проходить посредством программы ZOOM. Последняя дата приема заявок - 1 декабря 2020 год.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)