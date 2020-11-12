В освобожденной от армянской оккупации Шуше приступает к работе отдел полиции, создается комендатура

БАКУ /Trend/ - В Шуше приступили к работе сотрудники отдела полиции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД Азербайджана.

"Как и сотрудники других государственных органов, в Шуше приступили к работе сотрудники МВД. В ближайшее время также начнет функционировать комендатура", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 октября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики". Согласно указу, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики создаются в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджанской Республики временные комендатуры, осуществляющие особое управление по каждому району.

Временным комендатурам поручено скоординировать свою деятельность с министерством обороны Азербайджана и Государственной пограничной службой Азербайджана. МВД Азербайджана поручено назначить временных комендантов соответствующих территорий и организовать деятельность временных комендатур с созданием в них оперативных штабов в составе представителей ряда госорганов.

Временным комендатурам поручено организовать на территориях, на которых они осуществляют деятельность, охрану объектов важного значения, в том числе объектов транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры, систем энерго- и водоснабжения, водохранилищ, особых объектов, являющихся источником большой опасности для людей и окружающей среды; охрану общественного порядка и общественной безопасности; сбор, инвентаризацию и охрану обнаруженной военной техники, вооружения, боеприпасов, ядовитых и взрывчатых веществ; инвентаризацию, хранение и охрану техники гражданского назначения, транспортных средств, за исключением сельскохозяйственной техники;.ведение учета обнаруженных документов и их охрану для последующего анализа; осуществление других мер, установленных Законом Азербайджана «О военном положении», для обеспечения режима военного положения.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)