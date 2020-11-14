50 человек получили дипломы курсов Центра азербайджанской диаспоры в Египте

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония вручения дипломов и лицензий 50 выпускникам курсов функционирующего в Каире Центра азербайджанской диаспоры, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Отметим, что на этих курсах на бесплатной основе обучаются более 300 молодых людей из 30 стран.

Выступая на церемонии, проходившей в здании Общества дружбы Египет-Азербайджан, председатель Центра азербайджанской диаспоры, ученый-исследователь Сеймур Насиров поздравил молодежь, пожелал ей успехов в дальнейшей учебе и деятельности. Он отметил, что привлечение молодежи, представляющей в Каире различные страны, именно к курсам Центра азербайджанской диаспоры, активное участие в этой инициативе также Благотворительного общества Египта представляют значение как с точки зрения приобщения к знаниям, так и более обстоятельного ознакомления с Азербайджаном – одной из важных стран исламского мира. Молодые люди, окончившие эти курсы, получив более широкую информацию о нашей стране, наравне с другими дисциплинами, начинают проявлять большой интерес также к азербайджанскому языку.

Затем Сеймур Насиров, руководитель Благотворительного общества Египта Мухаммад Рашид и педагоги вручили окончившей курсы молодежи дипломы и лицензии по таким дисциплинам, как восточная арабская декорация, каллиграфия, азербайджанский и арабский языки, чтение Корана и пр. Среди выпускников представители молодежи из США, Великобритании, Индонезии, Mалайзии, Нигерии, Египта и других стран.

По окончании мероприятия было сделано коллективное фото.