Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи с техосмотром автомобилей

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям в связи с техосмотром автомобилей.

Как сообщили в среду Trend в Главном управлении, лица, получившие SMS-сообщение об истечении срока технического осмотра, должны представить для прохождения техосмотра автомобили, находящиеся в их пользовании.

Жители Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, наряду с Центром техобследования в Сабунчинском районе, Сумгайытским региональным отделением регистрации, экзамена и техосмотра, также могут произвести техосмотр автомобилей в новом центре на втором километре дороги от Локбатанского круга в Гарадагском районе в направлении жилого массива Ени Ясамал (близ ТЦ "Садарак"). Жители других городов и районов республики должны обратиться в соответствующие региональные отделения регистрации, экзамена и техосмотра Главного управления Государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что управление транспортными средствами, не прошедшими техосмотр в установленный законом срок в зависимости от назначения и года выпуска, выявляется с помощью специальных технических средств. Лица, допустившие данное нарушение, несут административную ответственность в соответствии со статьей 339.1-1 Кодекса об административных проступках Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)