В Азербайджане некоторым учителям будут назначены помощники

БАКУ /Trend/ - В закон Азербайджана "Об образовании" введено понятие "помощник учителя" (квалифицированный специалист, который помогает учителю в организации педагогического процесса в общеобразовательных учреждениях, где реализуется инклюзивное образование).

Об этом в пятницу сказал Trend председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент) Бахтияр Алиев.

По его словам, помощники учителей будут иметь те же права и привилегии, что и учителя.

"Введя концепцию инклюзивного образования в закон "Об образовании", люди с ограниченными возможностями смогут продолжить свое образование со своими сверстниками в обычных школах. В это время им нужна будет помощь ввиду ограниченных возможностей здоровья. В таком случае выполнять эти вспомогательные функции будут помощники, занимающие должность помощника учителя, но имеющие специальную подготовку и педагогическое образование. Если лица с ограниченными возможностями, обучающиеся в высших и средних специальных учебных заведениях, будут нуждаться в такой помощи, безусловно, эти вопросы будут учтены и там", - сказал Бахтияр Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)