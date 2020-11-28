За 44 дня боевых действий по Тертеру выпущено свыше 16 тыс. снарядов - глава ИВ
Общество 28 ноября 2020 12:56 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - За 44 дня боевых действий по Тертерскому району Азербайджана было выпущено свыше 16 тысяч снарядов.
Как передает в субботу Trend, об этом в ходе визита в Тертер представителей дипкорпуса, глав представительств международных организаций в Азербайджане сказал глава ИВ района Мустагим Мамедов.
По его словам, армяне подвергали город в основном артиллерийскому обстрелу. Включая город Тертер, атакам подверглись 44 населенных пункта района.
"По району из РСЗО "Смерч" был выпущен 21 запрещенный снаряд. Нанесен колоссальный ущерб 4000 объектам, 2000 частным домам, многочисленным школьным зданиям", - добавил Мустагим Мамедов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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