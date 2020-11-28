Предупреждение Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел

БАКУ /Trend/ - Победоносная армия Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева освободила территории, долгое время оккупированные ВС Армении.

Как сообщили Trend в пресс-службе Генпрокуратуры и Министерстве внутренних дел Азербайджанской Республики, стремление граждан, долгие годы скучающих по своей Родине, желающих посетить освобожденные земли, понятно. Однако некоторые из них, игнорируя предварительные предупреждения, едут в освобожденные районы.

28 ноября граждане Ш. Гаджиев, Ф. Гаджиев, З. Адилзаде и З. Гусейнов, проигнорировав знак о том, что между селами Горган и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района есть заминированный участок, продолжили движение на автомобиле "Toyota Land Cruizer" с номерным знаком 90-BL-558 в этом направление. В результате они подорвались на противотанковой мине и погибли.

Принимая во внимание опасность, еще раз предупреждаем население и просим не посещать без соответствующего разрешения освобожденные районы до тех пор, пока они не будут полностью очищены от мин и других взрывных устройств .

(Редактор: Наталья Кочнева)