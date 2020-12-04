Вместе выросшие и воевавшие на фронтах Отечественной войны Азербайджана двоюродные братья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Двое двоюродных братьев, вместе выросших, начавших ходить в школу и вместе отправившихся затем в армию, так же вместе отправились на фронт отстаивать территориальную целостность Родины.

Один из них был ранен, а другой - погиб. Они однофамильцы - погибший Хатаи Гусейнов и получивший ранение в боях Агахан Гусейнов. Оба - единственные сыновья в семье.

Отец погибшего Хатаи - Халиг Гусейнов рассказал Trend, что сын до последнего дня не говорил семье о том, что он в зоне боевых действий.

"Связываясь с нами, Хатаи всегда просил не беспокоиться о нем, расспрашивал о членах семьи, о моем здоровье, и говорил, что находится вдали от зоны боевых действий. За день до гибели в разговоре с матерью он сказал, что мы будем гордиться им, а 31 октября нам сообщили, что он погиб", - сказал отец шехида.

Хатаи Гусейнов был из города Говлар Товузского района.

Отец Агахана Гусейнова - Гусейн Гусейнов рассказал Trend, что его сын был ранен в боях, а после лечения вновь отправился на фронт: «Мы не сказали ему о гибели Хатаи, а всегда говорили, что поддерживаем связь с ним по телефону, и что у брата все хорошо. Они с детства росли вместе, и мы просто не знали, как ему сообщить о гибели Хатаи. Агахан был ранен в боях на Физулинском направлении, и после лечения вновь пошел воевать. Сейчас он на военной службе, в апреле должен быть демобилизован».

Отметим, что сегодня в Азербайджане чтят память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Родины.

В Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих.

Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей.

В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души всех шехидов и скорейшего исцеления раненым военнослужащим!