TƏBİB о сроке действия защитных свойств вакцины от коронавируса

БАКУ /Trend/ - Трудно сказать, сколько буду сохраняться защитные свойства вакцины от коронавируса. Однако сообщается, что данные свойства сохраняются минимум год.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, это покажет время.

"Озвучиваются заключения о том, что защитные свойства вакцины сохраняются не менее года. Возможно, этот срок будет больше, или нужно будет ежегодно делать вакцинацию. Также есть вероятность, что данные свойства будут сохраняться до конца жизни. Все это покажет время", - отметил Рамин Байрамлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)