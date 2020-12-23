Со следующего месяца в 36 городах и районах Азербайджана будет внедрена система ОМС

БАКУ /Trend/ - С первого января 2021 года в 36 городах и районах Азербайджана будет внедрена система Обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в среду Trend в Государственном Агентстве по ОМС.

Было отмечено, что с указанной даты на втором этапе граждане, зарегистрированные в 36 городах и районах страны, смогут получать медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования. К ним относятся Гянджа, Нафталан, Ширван, Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гедабек, Дашкесан, Самух, Гекгель, Геранбой, Ходжалы, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди, Лачын, Барда, Физули, Агдам, Тертер, Кельбаджар, Астара, Лянкяран, Лерик, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабад, Нефтчала, Билясувар, Джебраил, Сальян, Имишли, Саатлы, Сабирабад и Гаджигабул.

На третьем этапе, с первого апреля 2021 года граждане, зарегистрированные в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Ханкенди, Губадлы, Зангилане и Шуше смогут получать медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования.

Напомним, что с первого января 2020 года граждане, зарегистрированные в Нахчыванской АР и 23-х городах и районах страны, уже получают медицинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования. К этим регионам относятся Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы, Шамахы, Исмаиллы, Агсу, Гобустан, Балакен, Загатала, Гах, Шеки, Огуз, Габала, Гёкчай, Уджар, Зардаб, Кюрдамир, Мингячевир, Агдаш и Евлах.

В соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О медицинском страховании" и Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики № 136 от 10 апреля 2020 года с 2021 года обязательное медицинское страхование будет осуществляться на всей территории страны.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)