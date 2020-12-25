Дело экс-главврача Ширванского реабилитационного центра направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело в отношении должностного лица Ширванского городского реабилитационного центра для инвалидов направлено в суд.

Как сообщили в пятницу Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, на основании материалов о незаконных действиях бывшего главного врача Ширванского городского реабилитационного центра для инвалидов Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Аббасовой Кёнуль Шахмалы гызы в Главном управлении по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Проведенным расследованием было установлено, что Кенуль Аббасова, злоупотребив своими должностными полномочиями в период работы в качестве главного врача Ширванского реабилитационного центра для инвалидов, в разное время взяла в качестве взятки у 10 лиц в общей сложности 16 тысяч манатов, оформив их на работу в Центре на различные должности.

Также Кенуль Аббасова во время пребывания на должности главного врача путем угроз получила у 26 сотрудников в качестве взятки в общей сложности средства в размере 4 593 маната за действие, которое она должна была выполнить в связи с исполнением служебных обязанностей.

Наряду с этим Кенуль Аббасова получила у сотрудника Центра средства в размере 602 маната в качестве взятки за создание условий для выхода на больничный.

Ввиду обоснованных подозрений в том, что Кёнуль Аббасова, злоупотребив своими должностными полномочиями, брала взятки, ей было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.4 (получение взятки путем угроз). Предварительное следствие по делу было завершено и направлено для дальнейшего рассмотрения в суд.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)