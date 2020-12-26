Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 27 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана в воскресенье в основном без осадков. Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)