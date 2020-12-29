В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2021 год

Общество 29 декабря 2020 12:09 (UTC+04:00)
В Азербайджане утвержден прожиточный минимум на 2021 год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден размер прожиточного минимума на 2021 год, сообщает во вторник Trend.

Вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Прожиточный минимум на 2021 год утвержден в размере 196 манатов по стране, в том числе для дееспособного населения - 207 манатов, пенсионеров - 162 маната и для детей - 175 манатов, что в среднем на 6 манатов, или 3,1% больше в сравнении с текущим годом.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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