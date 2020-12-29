В "Виртуальной школе" будут удалены классы по 2019-2020 учебному году

БАКУ /Trend/ - В настоящее время уроки на платформе "Виртуальная школа" проводятся в новых классах, сформированных по текущему учебному году. Учитывая это, 1-2 января 2021 года в "Виртуальной школе" планируется удалить архивированные классы по прошедшему учебному году, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Эти данные хранились в архиве для того, чтобы учителя и учащиеся легче адаптировались к новым классам. В связи с тем, что старые классы будут удалены, просьба к учителям завершить работы по старым классам.

Напомним, что 2 апреля 2020 года в Азербайджане была создана национальная онлайн-платформа "Виртуальная школа" для дистанционного обучения. Зарегистрировавшиеся на этой платформе учителя и учащиеся подключаются к урокам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)