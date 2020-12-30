В Азербайджане сегодня завершается очередной процесс выплаты единовременной помощи в 190 манатов

БАКУ /Trend/ - Сегодня ожидается завершение процесса выплаты единовременной помощи в 190 манатов.

Об этом сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы, сообщает в среду Trend.

По его словам, уже обеспечена выплата 450 миллионов манатов.

"До сегодняшнего дня 600 тысячам лицам была выплачена единовременная помощь в 190 манатов. Это шестая по счету выплата, которая должна завершиться сегодня. До конца дня об этом будет предоставлена подробная информация. 450 миллионов манатов выплачены малообеспеченным лицам, а также лицам, занятым неформально, которые потеряли доход вследствие карантинного режима", - сказал Талыблы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)