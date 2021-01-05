Маршрут Шелкового пути вошел в список популярных направлений путешествий The Guardian

БАКУ /Trend/ - Издание The Guardian опубликовало подборку из 12 самых популярных запланированных на 2021 год направлений путешествий, предложенных читателями издания.

Как передает во вторник Trend, в список вошел маршрут Шелкового пути.

Так, маршрут Шелкового пути был предложен одним из читателей The Guardian, который отметил, что «по мере того, как мы вступаем в 2021 год с безудержной надеждой и оптимизмом на лучший год, наполненный безграничной свободой и доступной вакциной от коронавируса, хотел бы завершить свое путешествие по Великому шелковому пути, начатое в 2019 году».

«Начав с Китая, я направился на запад - в Алматы, Казахстан, а затем перебрался в Бишкек, Кыргызстан. У меня было достаточно времени, чтобы добраться до ослепительного Самарканда в Узбекистане, посетить некрополь Шахи-Зинда. Я надеюсь возобновить отсюда свое захватывающее путешествие в 2021 году. Моя цель - добраться до Тегерана, откуда я отправлюсь в Баку, один из моих любимых городов», - пишет читатель.

В список 12 лучших направлений для путешествий также вошли Вестер Росс в Шотландии, остров Ланди, Северный Йоркшир, Глазго, Украина и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Натаван Эфендиева)