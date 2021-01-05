Армянские медсестры смеялись над нашими муками - возвращенный из плена прапорщик

БАКУ /Trend/ - Нас подвергали бесчеловечным мукам.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц сказал вызволенный из армянского плена прапорщик Омар Алекперов, передает во вторник Trend.

Он сказал, что армяне не давали зажить ранам взятых в плен солдат.

"Я был ранен в ногу. Вместо того чтобы лечить меня, армяне бередили мою рану вплоть до кости. Когда армянские медсестры ставили укол, они намеренно делали инъекцию под кожу, вводя иглу по 15-20 раз. Я кричал от боли, а медсестры смеялись, получая удовольствие от моих мук. В больнице нам не давали еды, только воду, чтобы мы не умирали.

Потом с нами встретились представители Международного Комитета Красного Креста. Я не говорил об этих пытках, опасаясь еще большего их усиления со стороны армян", - сказал Алекперов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)