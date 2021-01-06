В центре Баку создана новая платная парковка (ФОТО)
БАКУ / Trend/ - В центре Баку на улице А. Пушкина, перед Железнодорожной больницей, создана новая платная парковка, соответствующая всем современным стандартам, сообщает в среду Trend.
Эта территория до настоящего времени пустовала, используясь как простая стоянка.
Данная территория благоустраивается ЗАО "Азербайджанские железные дороги", наносится дорожная разметка для парковки автомобилей. Она огорожена и имеет один вход-выход.
Сотрудники структуры сказали, что её стоимость будет такой же, как и на других парковках.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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