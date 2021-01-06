В центре Баку создана новая платная парковка (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - В центре Баку на улице А. Пушкина, перед Железнодорожной больницей, создана новая платная парковка, соответствующая всем современным стандартам, сообщает в среду Trend.

Эта территория до настоящего времени пустовала, используясь как простая стоянка.

Данная территория благоустраивается ЗАО "Азербайджанские железные дороги", наносится дорожная разметка для парковки автомобилей. Она огорожена и имеет один вход-выход.

Сотрудники структуры сказали, что её стоимость будет такой же, как и на других парковках.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)