Завтра в Баку ожидается до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер днем в некоторых местах полуострова будет усиливаться, сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 7-9 градусов тепла, атмосферное давление понизится с 772 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85, днем - 60-65 процентов.

В регионах Азербайджана восьмого января осадков не ожидается, ночью и утром местами возможен туман западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем - 6-10 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов, на высокогорных территориях - до 10-15 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)