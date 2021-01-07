Историческая победа Азербайджана позволила соотечественникам, удерживаемым в заложниках, обрести свободу - Госкомиссия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана провела очередную пресс-конференцию, посвященную освобожденным из плена гражданам Азербайджана. В ней приняли участие Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, которые удерживались армянской стороной в качестве заложников в течение шести с половиной лет, а также взятый в плен в ходе Отечественной войны Амин Мусаев.

Как передает в четверг Trend, секретарь Госкомиссии Исмаил Ахундов сначала проинформировал о том, что Дильгам Гардашхан оглу Аскеров и Шахбаз Джалал оглу Гулиев были взяты в плен военнослужащими страны - оккупанта в июле 2014 года при посещении в Кельбаджарском районе могил близких родственников. Было отмечено, что с тех пор этот вопрос находился в центре постоянного внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Глава государства озвучивал позицию азербайджанской стороны с самых высоких трибун на различных международных мероприятиях, особо подчеркивалось, что обмен на основании принципа "всех на всех" должен быть всеобъемлющим, и включать также Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Секретарь Госкомиссии отметил, что с первых дней Армения отнеслась к данному вопросу не с гуманитарной, а военно-политической точки зрения. Так, в отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы. На последующем этапе процесса данный вопрос был обсужден с сопредседателями Международной рабочей группы (МРГ) по поиску пропавших лиц и освобождению пленных и заложников в регионе нагорно-карабахского конфликта – Бернхардом Клазеном (Германия), Светланой Ганнушкиной (Россия) и Паатой Закериашвили (Грузия). В 2018 году сопредседатели МРГ провели обсуждения с Арменией и согласовали проведение встречи со сторонами в третьей стране. Однако ввиду того, что Армения попыталась политизировать вопрос и предложила участие незаконного режима Нагорного Карабаха в качестве третьей стороны встреча была сорвана. Армянская сторона предпринимала аналогичные шаги и в последующие годы. После Московской декларации министров иностранных дел Азербайджана и Армении от 10 октября 2020 года о соблюдении гуманитарного прекращения огня, а также совместного заявления Президента Азербайджана, Президента России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года председатель Госкомиссии Али Нагиев в ходе встречи с главой представительства Международного комитета Красного Креста в Азербайджане незамедлительно обсудил вопрос освобождения граждан Азербайджана, в том числе Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Историческая победа освободительной армии Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева над оккупационной армянской армией в результате 44-дневной Отечественной войны, наряду с освобождением родных земель, также позволила освободить и наших соотечественников - Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, незаконно удерживаемых армянами в заложниках шесть с половиной лет. В рамках гуманитарного процесса, осуществляемого российскими миротворческими силами, они 14 декабря 2020 года были освобождены и возвращены на Родину.

Ахундов отметил, что в сегодняшней пресс-конференции принимает участие и военнослужащий Амин Мусаев, который был взят в плен армянскими ВС в раненом состоянии во время Отечественной войны.

Затем слово было предоставлено Дильгаму Аскерову, Шахбазу Гулиеву и Амину Мусаеву, которые предоставили подробную информацию о фактах нарушения международного гуманитарного права армянской стороной в отношении военнопленных.

В завершение участники пресс-конференции ответили на вопросы журналистов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)