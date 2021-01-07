Я признателен Президенту Ильхаму Алиеву за свое освобождение - Дильгам Аскеров

БАКУ /Trend/ - Я признателен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за свое освобождение.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал находившийся в армянском плену Дильгам Аскеров, сообщает в четверг Trend.

Он сказал, что был освобожден благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Мой плен был незаконным. Я не ступил на территории Армении, а находился в Кельбаджаре. Меня увезли в Ханкенди, сломали два пальца, есть переломы в области черепа. За год моего пребывания в Ханкенди мне ни разу не давали нормальную еду, а просто воду с макаронами. Прикладом автомата меня били по голове, в грудь, по рукам. В прокуратуре Армении меня избили 15 человек. У меня не было сил встать, но они все равно насильно поднимали меня и вновь избивали. В Международном Комитете Красного Креста знали, что меня пытают, но ничего не предприняли. Я потребовал от них соблюдения международных законов, после чего они дали мне радио. Через год, после проведенного ими следствия, меня приговорили к пожизненному заключению и этапировали в тюрьму в Шуше. Через год, благодаря давлению Азербайджана, нам начали давать относительно нормальную еду. Я находился в тюрьме 6,5 лет. Прежде в течение дня мне давали полчаса на прогулку, потом - час. Служба национальной безопасности Армении пыталась получить у меня информацию, направленную против Азербайджана, но я ничего им не сказал. Ко мне приходили журналисты, чтобы я дал им интервью, но получили отказ с моей стороны.

Дильгам Аскеров добавил, что, несмотря на пытки, знал - его освободят: "Я им говорил, что придет время и азербаджанский солдат освободит наши земли от оккупации. Этот день настал".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)