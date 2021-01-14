В Азербайджане с карантинных постов возвращены 1 784 автомобиля

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана продолжает контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах пяти городов и 12 районов, где применяется строгий карантинный режим для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

13 января 2021 года с карантинных постов были возвращены 1 784 автомобиля, пытавшихся проехать через посты без соответствующего разрешения.

В отношении трех человек, нарушивших правила карантинного режима, был применен административный арест, 2 815 человек - другие административные меры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)