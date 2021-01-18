Министр здравоохранения Огтай Ширалиев и глава TƏBİB Рамин Байрамлы прошли вакцинацию от COVID-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском оздоровительном центре были вакцинированы министр здравоохранения Огтай Ширалиев, председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, замминистра здравоохранения Эльсевяр Агаев, глава департамента TƏBİB Ягут Гараева и завотделом минздрава Теймур Мирзоев.

Об этом сообщает в понедельник Trend.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Азербайджане началась вакцинация от COVID-19.

(Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)