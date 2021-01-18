Для обеспечения жильем семей шехидов проводятся уточнения по ряду направлений - Анар Керимов
БАКУ /Trend/ - Для обеспечения жильем семей шехидов проводятся уточнения в нескольких направлениях.
Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности в социальной сфере в 2020 году, сказал замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов, сообщает в понедельник Trend.
Замминистра добавил, что в связи с этим уже в этом месяце могут быть приняты конкретные программы: "Экономическая мощь страны позволит обеспечить квартирами семьи шехидов как первой, так и второй Карабахской войн. После окончания военных операций многие партнеры частного сектора изъявили желание участвовать в программах поддержки. Это еще раз подтверждает призыв "Вместе мы сила!".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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