В Азербайджане планируется провести национальное оценивание школьников

БАКУ /Trend/ - В целях оценки знаний, полученных школьниками в период пандемии, в Азербайджане планируется провести национальное оценивание.

Как передает в субботу Trend об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, для установления отставаний или прогресса в образовании в период пандемии необходимо принять определенные меры.

"Мы должны руководствоваться не предположениями, а результатами конкретных оценок. В настоящее время есть планы по поводу проведения оценивания. Но для этого детям нужно вернуться в школу. Не исключено проведение оценивания в другом формате", – уточнил Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)