Вопросы, связанные со взрывом в Хырдалане, находятся под контролем Первого вице-президента Мехрибан Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти Абшеронского района прошла встреча с жителями здания 1Б, которое пришло в аварийное состояние в результате взрыва в 27-м квартале города Хырдалан 25 января этого года.

Как сообщили Trend в ИВ, во встрече приняли участие глава исполнительной власти Ирада Гюльмамедова и ответственный работник Администрации Президента Азербайджана Габиль Азанмедов. Во ходе встречи глава ИВ пожелала упокоения душам погибших в результате происшествия, а также скорейшего исцеления раненым. Было подчеркнуто, что вопрос находится под контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Отметив, что 41 пострадавшая семья обеспечена съемным жильем, Ирада Гюльмамедова добавила, что сотрудники МЧС провели расследование в связи с нанесенным ущербом и устойчивостью здания. По ее словам, на основании проведенных осмотров были составлены соответствующие акты, и по результатам расследования будет принято решение о дальнейших мерах.

Ответственный работник Администрации президента Габиль Азанмедов также отметил, что проблема находится в центре внимания государства, добавив, что размещение пострадавших жителей в арендованных домах являлось вопросом первоочередной важности. "С учетом холодной погоды жители в немедленном порядке были обеспечены съемными квартирами", - сказал он.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)