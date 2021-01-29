БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяются социальные карты.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.