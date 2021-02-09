Завтра в Азербайджане будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 10 февраля ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Местами возможен туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится южным, сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью - 4-6, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-60 процентов.

В регионах Азербайджана осадков не ожидаются, местами возможен туман. Восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - 1-6 градусов тепла, на высокогорных территориях 0-5 градусов мороза, днем - 15-17 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)