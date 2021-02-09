Жильцы общежития, которое будет снесено, будут переселены в новое здание – ИВ Хатаинского района

БАКУ /Trend/ - Сносится общежитие завода бытовых кондиционеров в Баку, жильцы временно поселились на съемных квартирах.

Как сообщает во вторник Trend, об этом журналистам сказали в исполнительной власти Хатаинского района столицы.

Было отмечено, что несколько лет назад жильцы общежития обратились в ИВ по поводу аварийного состояния здания. После соответствующего осмотра сотрудниками МЧС, было вынесено решение о сносе здания.

"В общежитии была проведена перепись, и выяснилось, что там проживают 146 семей. Ранее им предлагалось 30 тысяч манатов за 30 квадратных метров и 500 манатов за перевозку бытовых принадлежностей, а также по 1000 манатов за каждый квадратный метр для квартир площадью от 30 квадратных метров. Жильцы не согласились с этим предложением, сказав, что за эту сумму они не смогут приобрести жилье. После этого исполнительная власть заключила с компанией-подрядчиком контракт на строительство. Таким образом, жильцы будут переселены в новое здание, которое будет построено на месте старого", – добавили в исполнительной власти.

Отметим, что новое здание будет готово в 2022 году.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)