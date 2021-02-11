В Азербайджане от COVID-19 излечились еще 205 человек, выявлено 140 новых случаев заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 205 заболевших, скончались три человека, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 231 649 случаев заражения COVID-19, из числа которых 226 119 человек вылечились, 3 170 – скончались. Продолжается лечение 2 360 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 315 тестов, в целом за все время пандемии – 2 478 223 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)