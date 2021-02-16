Члены ПЕА перечислили в Фонд возрождения Карабаха 500 тыс. манатов

БАКУ /Trend/ - Члены правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) перечислили в созданный в целях обеспечения современной и достойной жизни для устойчивого размещения на освобожденных от оккупации территориях, проведения созидательно-восстановительных работ во всех сферах и работ по благоустройству, а также поддержки безопасного проживания, эффективной деятельности и устойчивого роста благосостояния Фонд возрождения Карабаха 500 тысяч манатов.

Как сообщает во вторник Trend, эти средства были собраны за счет частных пожертвований по инициативе активных членов партии.

Отметим, что партия "Ени Азербайджан" сделала пожертвования в рамках кампании "Карабах - это Азербайджан", а также в Фонд помощи вооруженным силам и в Фонд "YAŞAT", направила свыше 500 семьям, ставшим жертвами армянского вандализма в прифронтовом регионе, гуманитарную помощь.

ПЕА также оказала единовременную финансовую помощь 13 семьям, дома которых были разрушены в Гяндже в результате ракетных ударов Армении, а также было принято решение выплачивать ежемесячную пенсию в размере 300 манатов детям, потерявшим в результате этого террора родителей, до достижения ими 18-летнего возраста. Партия "Ени Азербайджан" в том числе приняла гуманитарные меры для дальнейшего укрепления материального обеспечения наших солдат и офицеров, сражавшихся в Отечественной войне, а также для оказания медицинской помощи раненым. В общей сложности партия "Ени Азербайджан" в рамках этих акций потратила 455 тысяч манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)