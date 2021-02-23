В северные районы Азербайджана вошел холодный атмосферный фронт - метеослужба
БАКУ /Trend/ - По информации Национальной гидрометеорологической службы на 17:00 23 февраля, в северные районы Азербайджана вошел холодный атмосферный фронт, поэтому погода изменилась, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.
В Набрани, Губе, Хачмазе, Гусаре, Халтане выпали осадки, перешедшие в снег, в Баку сейчас идет дождь.
Скорость западного ветра в Агстафе, Нафталане увеличилась до 20 м/сек; Гяндже, Товузе - до 18 м/сек; Евлахе - до 17 м/сек и Барде - до 16 м/сек.
Высота волны на Каспийском море достигает 2,3 метров.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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