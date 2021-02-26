Состояние министра Азада Рагимова улучшается - замминистра
БАКУ /Trend/ - Состояние министра молодежи и спорта Азада Рагимова улучшается.
Об этом сказал журналистам замминистра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев, сообщает в пятницу Trend.
Он отметил, что ежедневно связывается с министром: "Надеемся, что лечение скоро закончится и министр вернется к своим обязанностям".
(Текст: Кямаля Сеидова)
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