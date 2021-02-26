Состояние министра Азада Рагимова улучшается - замминистра

БАКУ /Trend/ - Состояние министра молодежи и спорта Азада Рагимова улучшается.

Об этом сказал журналистам замминистра молодежи и спорта Азербайджана Интигам Бабаев, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что ежедневно связывается с министром: "Надеемся, что лечение скоро закончится и министр вернется к своим обязанностям".

(Текст: Кямаля Сеидова)