В Баку установлен первый био-смарт остановочный павильон (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начат процесс установки автобусных остановочных био-смарт павильонов.

Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве, первый такой павильон установлен вблизи Центра Гейдара Алиева.

Павильон расположен на проспекте Гейдара Алиева по направлению к центру города и гармонично сливается с архитектурным стилем территории. Через эту остановку проходят автобусы регулярных маршрутов №№ 1, 2 и 13.

Био-смарт остановочный павильон полностью отечественного производства, имеет много преимуществ. Павильон работает на солнечной энергии. Здесь установлена автоматическая система регулярной дезинфекции, также имеется портал для зарядки мобильных гаджетов, установлен терминал для пополнения баланса BakıKart.

Его установкой также дан старт реализации другого проекта, согласно которому всем остановочным павильонам будут даны названия, которые будут определяться в основном в соответствии с их расположением, а также в зависимости от близости с культурно-историческими и другими ключевыми объектами на данной территории. Исходя из этого, первый био-смарт павильон назван "Центр Гейдара Алиева".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)