Свыше 300 ветеранов Отечественной войны Азербайджана будут обеспечены современными протезами

Общество 3 марта 2021 18:02 (UTC+04:00)
Свыше 300 ветеранов Отечественной войны Азербайджана будут обеспечены современными протезами

БАКУ /Trend/ - По нашим общим оценкам, в протезировании нуждается более 300 участников Отечественной войны Азербайджана, но это число может увеличиться, так как ветераны продолжают лечение. Помимо этого, есть и люди, которые подрываются на мине и в послевоенное время.

Об этом в среду сказал Trend директор Департамента реабилитации и организации производства Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Чингиз Гаджиев.

По его словам, в основном имеется необходимость в протезах нижних конечностей, поскольку именно они больше всего подвержены травмам при подрыве на мине.

"Большинство наших ветеранов лишились нижних конечностей ниже и выше колена. При ампутации конечности ниже колена протезирование проходит быстрее. Потому что коленный сустав человека выполняет очень важную функцию. Однако при ампутации конечности выше колена необходимо заказывать также протез коленного сустава, и он должен быть адаптирован к весу и росту человека. Помимо этого, нужно время, чтобы научиться носить протез", – уточнил Гаджиев.

По словам представителя Агентства, ветеранам будут предоставлены самые современные протезы мировых производителей.

Он сообщил, что 15 ветеранов уже обеспечены высокотехнологичными протезами, 10 человек проходят реабилитацию для подготовки к этой процедуре, а еще у 30 ветеранов взяты соответствующие замеры.

"К сожалению, мы не можем привлечь к процессу реабилитации людей без инвалидности, в законодательстве в связи с этим есть ограничения. Однако, несмотря на это ограничение, возможности привлечения ветеранов, еще не получивших инвалидность, к реабилитационному процессу были использованы в максимальной мере. Получен список ветеранов, которым были ампутированы части тела во время лечения в Военном госпитале. Пока они там лечились, мы готовились к протезированию", – Чингиз Гаджиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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