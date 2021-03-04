В Азербайджане выявлено еще 314 случаев заражения коронавирусом, 124 человека вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 314 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 124 человека вылечились, двое скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 235 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из этого числа 229 267 человек вылечились, 3 232 скончались, число активных больных – 3 148.

Всего в Азербайджане проведено 2 627 991 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки сделано 9 183 теста на коронавирус.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)