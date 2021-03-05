В рамках карантинных мер общественный транспорт в Азербайджане в ближайшие три дня работать не будет

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением Кабмина Азербайджана о дополнительных мерах в связи особым режимом карантина общественный транспорт на территории страны не будет работать с 00:00 часов 6 марта по 06:00 часов 9 марта.

Об этом сказала завсектором по связям с общественностью Госслужбы автотранспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Нурида Аллахъярова, сообщает в пятницу Trend.

"В связи с тем, что 8 Марта - Международный женский день является нерабочим, общественный транспорт в стране не будет работать три дня подряд", - сказала она.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)