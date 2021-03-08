В зоне оползня в Бадамдаре бурятся три дренажные скважины - МЧС Азербайджана

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с произошедшим сегодня утром локальным смещением грунтовых масс в зоне произошедшего ранее оползня в бакинском поселке Бадамдар.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, ближайшие постройки не пострадали.

Было отмечено, что на основе проекта, разработанного МЧС совместно с японскими специалистами, в верхней части склона, где произошло смещение грунтовых масс, бурятся три дренажные скважины диаметром 3,5 метра и глубиной 30 метров каждая. Работы на одной из скважин уже завершились, бурение остальных планируется завершить в ближайшее время. Скважины поспособствуют полному отводу грунтовых вод на территории. После этого работы на склоне будут продолжены, вдоль трассы будет построена подпорная железобетонная стена. Данные меры предотвратят оползневые процессы на этой территории.

Как сказали в ведомстве, сегодняшнее смещение грунтовых масс было ожидаемым. По этой причине грунт, накопившийся здесь, не удалялся с территории. Сюда доставлено необходимое оборудование, чтобы в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию все три дренажные скважины. Работы продолжаются в соответствии с графиком.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)