В Азербайджане выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19, вылечился 71 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 195 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровел 71 заболевший, скончались шесть человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 236 963 случая заражения COVID-19, из этого числа 229 789 человек вылечились, 3 247 – скончались. Продолжается лечение 3 927 активных больных.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 4 624 теста, в целом за все время пандемии – 2 657 999 тестов.
(Редактор: Надир Насиров)
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