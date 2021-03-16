В Сабаильском районе Баку проходит акция по посадке деревьев (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов и Агентство развития медиа Азербайджана проводят 16 марта акцию по посадке деревьев.
Как сообщает во вторник Trend, акция организована перед домом, построенным для журналистов в Сабаильском районе Баку.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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