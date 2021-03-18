Семье геройски погибшего шехида Джабраила Довлетзаде предоставлена квартира

БАКУ / Trend/ - Семье шехида Джабраила Довлетзаде, проявившего особый героизм во время Отечественной войны Азербайджана, предоставлена квартира, сообщает в четверг Trend.

Напомним, что 19-летний Джабраил геройски погиб 28 сентября 2020 года в боях за Муровдаг, в одиночку уничтожив одного генерала и двух полковников армянской армии.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева он посмертно был награжден медалью "За Отчизну" и орденом "Азербайджанское знамя".

Джабраил Довлетзаде похоронен во Второй Аллее шехидов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)