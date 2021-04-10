МЧС Азербайджана провело учения в аэропорту Забрата (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Служба спасения особого риска МЧС Азербайджана провела учения в аэропорту Забрата, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

Цель учений - совершенствование навыков личного состава.

В них также были задействованы кинологи Службы спасения особого риска и служебные собаки.

В ходе учения личный состав кинологического батальона повысил свои знания и навыки по эвакуации пассажиров и обслуживающего персонала, обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств.