БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировались 41 827 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 32 886, вторую дозу вакцины получили 8941 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 153 549 человек, из которых первую дозу вакцины получили 739 319, вторую дозу - 414 230 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)