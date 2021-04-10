Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинировались 41 827 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
За день число получивших первую дозу вакцины составило 32 886, вторую дозу вакцины получили 8941 человек.
Общее число вакцинированных в стране составляет 1 153 549 человек, из которых первую дозу вакцины получили 739 319, вторую дозу - 414 230 человек.
Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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