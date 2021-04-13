В Джебраиле и Губадлы пройдет акция по посадке деревьев с участием журналистов

Общество 13 апреля 2021 10:01 (UTC+04:00)
В Джебраиле и Губадлы пройдет акция по посадке деревьев с участием журналистов

БАКУ /Trend/ - 13 апреля министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана организовало для представителей СМИ очередную поездку в Джебраильский и Губадлинский районы, передает во вторник Trend.

Как сообщила пресс-секретарь ведомства Ирада Ибрагимова, вначале участники поездки ознакомятся с последствиями армянского вандализма - уничтоженным растительным покровом на территории сел Беюк Марджанлы и Амирванды Джебраильского района.

"Затем состоится акция по посадке деревьев для восстановления лесов, уничтоженных армянскими вандалами. Цель поездки заключается в том, чтобы журналисты увидели последствия вандализма - уничтоженные во время оккупации зеленые насаждения в Джебраильском и Губадлинском районах, а также особо охраняемые природные территории, реки", - сказала Ибрагимова.

По ее словам, во время поездки в реки Баргюшад и Хякяри будут выпущены мальки форели.

"Наша цель - ликвидировать последствия экологического террора, учиненного армянами", - сказала Ибрагимова.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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