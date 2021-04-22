Бесконтрольный прием антибиотиков при коронавирусе чреват осложнениями - азербайджанский специалист

Общество 22 апреля 2021 14:38 (UTC+04:00)
Бесконтрольный прием антибиотиков при коронавирусе чреват осложнениями - азербайджанский специалист

БАКУ /Trend/ - Прием при коронавирусе антибиотиков без рекомендации врача может привести к осложнениям.

Об этом сказал сотрудник кафедры инфекционных заболеваний Азербайджанского медицинского университета, доктор философии по медицине Вугар Джавадзаде, сообщает в четверг Trend.

По его словам, некоторые граждане, получив уведомление о положительном результате теста на коронавирус, начинают принимать антибиотики. В ряде случаев антибиотики применяются "для профилактики".

"Тем, кто переносит коронавирус в легкой форме, антибиотики не назначаются. При заболевании средней тяжести антибиотики могут назначаться по результатам лабораторных исследований. Суточную дозу антибиотиков, продолжительность их приема должен определять врач. Иногда пациенты длительно принимают антибиотики, когда в этом нет необходимости, что в дальнейшем может привести к осложнениям", - сказал он.

Джавадзаде отметил, что людям, заболевшим коронавирусом, вместо того, чтобы начать заниматься самолечением, следует проконсультироваться с врачом в поликлинике по месту жительства: "Подавляющее большинство заболевших коронавирусом сегодня пользуется шаблонными рецептами, принимая лекарства, которые принимали другие люди, выздоровевшие ранее от этой болезни. В результате состояние человека ухудшается, вплоть до необходимости госпитализации".

По его словам, в некоторых случаях заболевшие коронавирусом обращаются к медсестрам, а не к врачам: "Не имея возможности оценить тяжесть заболевания и не учитывая сопутствующие заболевания, медсестры вводят пациентам различные препараты без всякого на то основания, что приводит к осложнениям. Отмечу, что при назначении лекарств врачом, учитываются и противопоказания".

Джавадзаде добавил, что в аптеках продаются различные противовирусные препараты, и иногда люди принимают по 3-4 таких препарата: "Люди, не инфицированные COVID-19, также принимают эти препараты, что может привести к различным осложнениям. В целом для лечения COVID-19 эффективных противовирусных препаратов не существует. Их эффективность при лечении COVID-19 научно не доказана".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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