Приход нового акционера в GoldenPay положительно скажется на развитии компании

GoldenPay объявляет об изменении в структуре акционеров в результате приобретения новым акционером 20% акций компании.

Вхождение нового акционера в структуру акционеров компании отражает высокое доверие к деятельности компании и перспективам ее дальнейшего развития, а также создает новые возможности для развития компании.

Фарид Исмаилзаде, ранее владевший 20% акций компании, продал все свои акции и, таким образом, вышел из состава акционеров компании и Наблюдательного Совета. Орхан Багиров назначен новым членом Наблюдательного Совета.

GoldenPay очень ценит вклад Фарида Исмаилзаде в развитие компании с момента ее основания, благодарит его и желает успехов в его будущей деятельности.

«Покинуть компанию было непросто, но я продал все свои акции, оценив привлекательное предложение и возможность направить свои ресурсы на мои новые проекты в Соединенных Штатах. Я благодарю всех коллег, партнеров и клиентов за сотрудничество на протяжении прошедших лет и желаю им успехов», - сказал Фарид Исмаилзаде.

GoldenPay, крупнейшая платежная компания в Азербайджане, была основана в июле 2007 года. Компания начала работу в декабре 2008 года после завершения технических работ и получения соответствующих сертификатов международных платежных систем Visa и MasterCard.

В апреле 2011 года GoldenPay запустила Hesab.az, крупнейшую платформу онлайн-сервисов в Азербайджане. На Hesab.az можно покупать / оплачивать различные коммунальные услуги, стационарную и мобильную связь, интернет, банковские кредиты, онлайн-страхование и другие услуги.