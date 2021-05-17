В Управлении образования Баку назвали показатель посещаемости школ 17 мая

БАКУ /Trend/ - 17 мая посещаемость в общеобразовательных школах Баку составила около 70 процентов от общего числа учащихся.

Об этом сказал в понедельник Trend завсектором по связям с общественностью Управления образования столицы Башарат Мамедов.

По его словам, число учеников в классах в настоящее время определяется с учетом эпидемиологической ситуации.

"Если в классе больше 20 человек, то он делится на две группы", - сказал Мамедов.

Завсектором сообщил, что сегодня школы столицы посетили более 410 тысяч учеников.

17 мая в общеобразовательных учебных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района частично возобновились очные занятия.

Напомним, что учебно-воспитательный процесс в школах указанных городов и района с пятого апреля осуществлялся в дистанционной форме.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)