В Управлении образования Баку назвали показатель посещаемости школ 17 мая
БАКУ /Trend/ - 17 мая посещаемость в общеобразовательных школах Баку составила около 70 процентов от общего числа учащихся.
Об этом сказал в понедельник Trend завсектором по связям с общественностью Управления образования столицы Башарат Мамедов.
По его словам, число учеников в классах в настоящее время определяется с учетом эпидемиологической ситуации.
"Если в классе больше 20 человек, то он делится на две группы", - сказал Мамедов.
Завсектором сообщил, что сегодня школы столицы посетили более 410 тысяч учеников.
17 мая в общеобразовательных учебных заведениях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Шеки и Абшеронского района частично возобновились очные занятия.
Напомним, что учебно-воспитательный процесс в школах указанных городов и района с пятого апреля осуществлялся в дистанционной форме.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)