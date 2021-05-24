Азербайджан и Турция сегодня вступили в новый этап в сфере развития медиа - Совет печати

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция сегодня вступили в новый этап в сфере развития медиа.

Об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашев на презентации первого цифрового проекта TURKIC.World ("Тюркский мир"), разработанного Агентством международной информации (АМИ) Trend и Albayrak Media Group, передает в понедельник Trend.

Он отметил, что Турция всегда поддерживала Азербайджан.

"Турецкие СМИ играют исключительную роль в информировании мира о реалиях Азербайджана. И в период 44-дневной Отечественной войны турецкая пресса сконцентрировалась на информировании мирового сообщества о справедливой позиции Азербайджана. Считаю, что презентованный сегодня сайт сыграет важную роль в развитии тюркского мира и внесет важный вклад в расширение связей тюркских стран в области медиа", - сказал Амашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)