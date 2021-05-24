В Азербайджане выявлено 156 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 424 человека (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 156 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 424 заболевших, скончались 7 человек, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 332 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 321 132 человека вылечились, 4 867 – скончались, число активных больных составляет 6 611 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 5 546 тестов, в целом за все время пандемии – 3 458 790.
(Текст: Турал Гараджаев)
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